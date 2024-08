Prévisions météo: la chaleur de ce mardi va-t-elle se poursuivre dans les prochains jours?

Bonne nouvelle: il va faire plus respirable surtout à partir de mercredi.

Ce mardi, les températures vont rester assez élevées. Elles flirteront avec le 30 degrés. On attend 28 à 30 pratiquement partout sur le territoire. Il fera un peu plus doux du côté de la côte - environ 24 degrés tandis que 32 degrés sont attendus pour la Gaume. Le temps sera généalement plus lourd, bien que les températures seront moins élevées que ce lundi.

De possibles orages peuvent arriver demain soir. Et alors donc à partir de mercredi, des températures qui ne dépasseront plus les 26 degrés. Pareil pour jeudi et puis progressivement elles vont continuer de descendre. On attend jusqu'à 23 degrés dimanche ou même encore lundi.