Le prix du café arabica s'envole en raison d'une vague de froid au Brésil

Le prix des grains de café arabica ont grimpé de près de 4% à l'ouverture de la bourse de New York en raison des températures glaciales qui touchent plusieurs régions méridionales du Brésil, principal producteur de café. Les 100 livres de café ont à nouveau dépassé la barre des 240 dollars (environ 220 euros), comme en juillet dernier.

Les températures froides qui s'abattent sur le sud du Brésil depuis la semaine dernière ne devraient pas endommager les cultures, mais elles font frissonner les investisseurs. Les négociants surveillent de près les conditions météorologiques afin d'évaluer les risques et les dommages potentiels sur les cultures. S'il pleut avant qu'il ne gèle, par exemple, les récoltes pourraient être mauvaises.

Les consommateurs doivent également faire face à la hausse des prix du café, a averti le mois dernier Giuseppe Lavazza, CEO de la marque du même nom, dans le quotidien Financial Times. L'Italien a souligné que les grains de café arabica avaient atteint leur prix le plus élevé à New York depuis septembre 2022.