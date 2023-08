Prévisions météo: la rentrée des classes sous la pluie? Le ciel sera changeant aujourd'hui

La journée de lundi sera marquée par une alternance de champs nuageux et de périodes ensoleillées, avec un risque d'averse l'après-midi, selon les prévisions de l'IRM à l'aurore

Après la dissipation de la grisaille matinale, présente essentiellement en Ardenne, le ciel sera changeant avec quelques averses locales qui se déplacent vers le sud­-est. Ces dernières devraient toutefois être moins intenses que la veille. Des nuages d'altitude de plus en plus denses devraient graduellement voiler le soleil sur l'est du pays. En fin de journée, les éclaircies deviendront par contre plus larges dans la région côtière. Les maxima seront compris entre 16 ou 17 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 20 ou 21 degrés dans le centre du pays, sous un vent faible à modéré s'établissant au secteur nord à nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, les dernières averses quitteront le territoire par le sud et de larges éclaircies se développeront sur l'ouest. Plus tard, l'atmosphère sera rapidement brumeuse avec, par endroits, formation de brouillard et/ou de nuages bas vers l'aube. Les minima seront compris entre 8 et 13 degrés, sous un vent le plus souvent faible de direction variable ou de secteur nord à nord-ouest. Une série d'averses mercredi Demain, nuages et éclaircies se partageront le ciel, avec un léger risque d'averses. Le temps restera donc sec dans de nombreuses régions. L'après-midi, il fera même plutôt ensoleillé au littoral. Les maxima varieront entre 15 degrés en Hautes Fagnes et 20 degrés en Flandre. Le vent sera faible de nord-ouest ou de direction variable; le long du littoral modéré d'ouest à nord-ouest.

Mercredi, une série d'averses traverseront notre pays d'ouest en est. En s'enfonçant dans les terres l'après-midi, elles pourront s'accompagner d'un coup de tonnerre. Au littoral et dans l'ouest, ces dernières se manifesteront déjà à l'aube, suivies de périodes ensoleillées. Les maxima se situeront entre 15 degrés en haute Ardenne et 19 à 20 degrés dans le centre. Le vent faible de sud-ouest deviendra modéré et tournera après le passage des averses vers l'ouest à nord-ouest.