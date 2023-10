Prévisions météo: les premières gelées nocturnes sont arrivées, le thermomètre a atteint 0 degré par endroit

Des courants polaires continentaux secs et très frais déterminent notre temps. Ils circulent le long du versant sud d'une zone de haute pression qui s'étend des Iles Britanniques en direction de l'Europe Centrale.

Ce lundi, après une matinée assez froide avec quelques bancs de brouillard, surtout en Campine et au sud du sillon Sambre et Meuse, le ciel sera lumineux avec un soleil parfois voilé par quelques bancs de nuages élevés. Les températures ne dépasseront pas 8 degrés en haute Ardenne et 12 ou 13 degrés dans la plupart des autres régions.