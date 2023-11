Prévisions météo: neigera ou neigera pas?

Entre sécheresse, froid, averses (parfois hivernales) et redoux, ces prochains jours s'annoncent très inégaux sur notre pays. Voici le détail des prévisions météorologiques.

Après le risque de conditions glissantes le matin, le temps sera plutôt sec jeudi, avec des éclaircies surtout sur le nord du pays. La fin de journée sera toutefois marquée par un risque de nouvelles précipitations hivernales sur l'est et le sud-est du pays, prévoit l'IRM. Les maxima seront compris entre 0 et 4°C sous un vent faible à modéré d'est revenant au nord-est. Ce soir et cette nuit, la zone de précipitations, qui donnera de la neige au-dessus de 300 mètres d'altitude environ, traînera sur le sud du pays avant de nous quitter en direction de l'Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg. Les minima oscilleront entre -5 ou -6°C dans les vallées des Hautes-Fagnes et 0°C en Lorraine belge. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de nord-est. Le temps, vendredi, devrait rester sec et sera assez froid avec des maxima de -5°C dans les Hautes-Fagnes à 0 ou 1°C en bord de mer et en Gaume.

Vendredi, la grisaille sous forme de nuages bas ou de brouillards givrants sera assez répandue le matin, excepté sur les régions situées au sud du Massif ardennais où de belles éclaircies seront déjà présentes. L'après-midi, la grisaille pourrait perdurer, notamment sur le nord du pays, alors que quelques éclaircies tenteront de percer la couche nuageuse sur la partie centrale. Le soleil sera par contre bien présent sur l'est et le sud-est du territoire. Le temps devrait rester sec. Il fera assez froid avec des maxima de -5 degrés dans les Hautes-Fagnes à 0 ou +1 degré en bord de mer et en Gaume. Le vent sera généralement faible de nord-est. Samedi, la grisaille sous forme de nuages bas ou de brouillards givrants sera à nouveau assez répandue le matin. Le soleil fera ensuite quelques belles apparitions. Le temps restera sec dans la plupart des régions, mais quelques averses parfois hivernales en provenance de la Mer du Nord pourront déborder sur la région côtière. Les maxima varieront entre -4 degrés en haute Ardenne et +5 degrés dans la région côtière. Le vent faible, puis parfois modéré s'orientera au sud-ouest. Dimanche, la nébulosité deviendra plus abondante à partir de l'ouest avec sur la partie ouest et centrale du pays des précipitations sous forme de pluie ou temporairement de neige fondante. En Ardenne, quelques chutes de neige ne sont pas exclues. Les températures remonteront entre -3 et 3 degrés avec un vent généralement modéré de sud à sud-ouest.

Lundi, le temps devrait rester assez froid avec des maxima de -2 à 5 degrés. Le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec un risque croissant de précipitations (hivernales en Ardenne) en cours d'après-midi. Mardi et mercredi, l'incertitude devient importante. Un flux de sud-ouest maritime plus dynamique pourrait reprendre sur l'ouest de l'Europe avec davantage de nuages et un risque de pluie sur toutes les régions en hausse. Maxima autour de 5 à 8 degrés sur le centre.