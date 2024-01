Prévisions météo: nuages, éclaircies et temps plus sec dès demain

Partager:

Il faudra d'abord composer avec des nuages bas, par endroits encore accompagnés de faibles précipitations, mercredi matin, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le ciel sera plutôt partagé entre éclaircies et champs nuageux, et le temps deviendra sec. L'après-midi, les nuages d'altitude deviendront de plus en plus nombreux depuis la mer du Nord. Les maxima se situeront entre 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 degrés dans le centre, sous un vent d'abord faible de sud puis généralement modéré de sud-ouest. Cette nuit, une zone de pluie traversera le pays en provenance de la mer du Nord. Les minima varieront entre 2 et 7 degrés sous un vent modéré et en bord de mer parfois assez fort, de sud-ouest tournant à l'ouest.

Jeudi, la zone de pluie achèvera de traverser le pays et quittera l'Ardenne et la Gaume en fin de matinée. Les éclaircies se propageront rapidement du littoral vers le centre du pays, puis vers l'Ardenne. L'après-midi, toutes les régions devraient profiter de belles périodes ensoleillées. Les maxima varieront entre 5 degrés en haute Ardenne et 7 ou 9 degrés ailleurs. Le vent sera généralement modéré de nord-ouest. Vendredi, après une nuit un plus froide, les nuages envahiront lentement notre pays à partir du nord-ouest. Le sud de l'Ardenne et la Lorraine devraient profiter de belles éclaircies durant une grande partie de la journée. Quelques petites pluies ou bruines ne sont pas exclues en fin de journée et la nuit suivante. Le temps sera assez doux avec des maxima de 6 à 10 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort. Samedi, le ciel sera très nuageux à couvert avec parfois quelques petites pluies ou bruines. Un vent généralement modéré d'ouest à sud-ouest entraînera les températures entre 7 et 11 degrés.