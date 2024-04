Prévisions météo: orage, vent, temps instable, parfois du soleil... On va en voir de toutes les couleurs cette semaine

De l'air méridional chaud et instable gagnera notre territoire et pourra être le siège de quelques averses éventuellement orageuses. Cette nuit, le front froid associé à cette dépression traversera notre pays depuis l'ouest. A l'arrière, nous nous retrouverons demain mardi dans de l'air maritime polaire sensiblement plus frais et instable. Etant donné la proximité du noyau dépressionnaire en mer du Nord, il faudra également composer avec beaucoup de vent et de fortes rafales.