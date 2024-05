La météo de ce mardi : de faibles pluies avant un temps sec et de larges éclaircies

La journée de mardi débutera sous quelques faibles pluies sur la moitié nord du pays. Ensuite, le temps deviendra généralement sec, avec progressivement de larges éclaircies sur l'ouest et le nord-ouest. Les maxima seront compris entre 14 et 18°C, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique de Belgique (IRM) en début de journée.

Dans le courant de l'après-midi, de larges éclaircies se développeront sur l'ouest et le nord-ouest avec un temps souvent sec. Ailleurs, le ciel restera changeant à parfois très nuageux avec quelques averses locales, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront compris entre 14 ou 15°C en Hautes-Fagnes et 17 ou 18°C en Basse et Moyenne Belgique, sous un vent de secteur nord d'abord faible puis modéré.