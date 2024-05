Prévisions météo: préparez-vous à des pluies parfois intenses et des orages

Ce samedi matin, une zone pluvieuse continue à envahir le nord du pays. L'Institut royal météorologique (IRM) a d'ailleurs émis vendredi une alerte jaune pour des pluies qui se termine ce samedi à 9h. Elle ne concerne plus que les provinces du Brabant flamand, de Limbourg, d’Anvers et de Flandre orientale.

L'après-midi, des éclaircies apparaîtront dans le nord aussi et elles s'élargiront partout en fin de journée. Les maxima oscilleront entre 16 et 20 degrés. En soirée, il deviendra faible et variable.

Ce samedi matin, le ciel sera encore très nuageux avec temporairement de la pluie ou quelques averses sur le nord-ouest et le nord du pays. Dans le sud-ouest, le temps sera d'abord ensoleillé tandis qu'ailleurs dans le sud de la grisaille matinale pourrait bien être présente. En cours d'avant-midi, le temps deviendra sec généralement partout et des éclaircies se développeront progressivement sur une large moitié sud ainsi qu'au littoral.

Dimanche, il fera d'abord très nuageux avec ici et là un peu de pluie ou quelques averses. L'après-midi, le temps deviendra instable avec des éclaircies mais aussi des averses parfois intenses et localement orageuses. En fin de journée, un temps plus sec avec de larges éclaircies reviendra à partir de l'ouest. Les maxima varieront entre 17 et 22 degrés.

Lundi, l'IRM prévoit une alternance d'éclaircies et de périodes très nuageuses parfois accompagnées d'averses. Les maxima varieront entre 15 et 19 degrés.

Mardi, nuages et éclaircies se partageront le ciel avec le risque de quelques rares averses. Les maxima oscilleront entre 14 et 18 degrés.