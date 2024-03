Prévisions météo: quel temps pour ce week-end de Pâques?

Partager:

Le temps sera généralement sec et progressivement ensoleillé vendredi. Au sud-est du pays, le ciel sera généralement très nuageux avec parfois de faibles pluies. Les maxima seront compris entre 10 et 15 degrés, selon les prévisions de l'IRM. Le ciel sera d'abord nuageux à couvert en de nombreux endroits avec des faibles pluies, mais des éclaircies se développeront rapidement. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il y aura moins d'éclaircies et plus on se dirigera vers le sud-est, plus les nuages domineront. Le temps restera sec dans la plupart des endroits, bien qu'un peu de pluie soit possible dans le sud-est ou une ondée dans l'ouest. Les maxima se situeront autour de 15 degrés dans le centre et 10 degrés en Haute Ardenne. Le vent soufflera modérément de secteur sud.

La journée de samedi sera complexe sur le plan météorologique. À l'est, de l'air chaud sera présent, tandis qu'à l'ouest, il y aura de l'air froid et à l'interface se trouvera une zone de pluie. La plupart des pluies sont prévues dans l'ouest du pays, où le temps restera généralement très nuageux. Ailleurs, le temps sera souvent sec avec quelques rayons de soleil, bien que quelques averses locales soient possibles. Les maxima se situeront autour de 10 degrés dans la région côtière, entre 11 et 14 degrés dans l'ouest, autour de 15 ou 16 degrés dans le centre et les Hautes Fagnes et jusqu'à 19 degrés dans l'Est de la Campine. Le vent sera d'abord assez fort de sud, puis du sud-ouest à ouest. En bord de mer, le vent sera faible à modéré, temporairement de nord à nord-ouest, plus tard d'ouest. Dimanche, il fera d'abord sec avec des périodes ensoleillées durant l'avant-midi. Ensuite, les nuages deviendront majoritaires et s'accompagneront de quelques averses, éventuellement orageuses. Durant la nuit suivante, les pluies s'intensifieront depuis la France. Les maxima varieront autour de 15 degrés dans le centre sous un vent modéré de sud-est. Lundi, le ciel sera très nuageux à couvert avec régulièrement des pluies ou des averses. Les maxima varieront de 8 à 12 degrés, sous un vent modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h.