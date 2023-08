Prévisions météo: quel temps pour le Ronquières Festival ce week-end?

Le ciel sera toujours bouché de nuages vendredi matin et le risque d'averses se fera plus prégnant au fil des heures, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). L'après-midi n'arrangera pas les choses puisque les pluies se feront plus nombreuses et intenses, avec localement un coup de tonnerre. Les températures atteindront 15 ou 16°C en Ardenne et 20 ou 21°C dans le centre, sous un vent modéré de nord-ouest.

Samedi, il fera d'abord pratiquement sec avec seulement quelques faibles précipitations isolées et d'éventuelles éclaircies en début de matinée. Ensuite, le ciel s'ennuagera rapidement et des pluies suivront dès la mi journée depuis l'ouest. En soirée et la nuit suivante, des averses parfois intenses et orageuses sont prévues. Les températures ne dépasseront pas les 15 à 20 degrés, sous un vent modéré de sud à sud-ouest.



Dimanche, il fera souvent très nuageux avec des pluies ou des averses, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. L'après-midi, un temps plus sec avec quelques éclaircies pourra s'établir sur l'ouest et le sud-ouest. Il fera aussi à nouveau très frais avec des maxima de 12 à 18 degrés. De plus, le vent sera modéré à assez fort et à la mer parfois fort d'ouest à nord-ouest.



Lundi, soleil et nuages se partageront le ciel avec seulement le risque de quelques faibles averses. Les maxima remonteront vers des valeurs comprises entre 15 et 20 degrés. Le vent sera modéré et à la côte parfois assez fort d'ouest à nord-ouest.



Mardi, les champs nuageux pourraient être à nouveau dominants avec une risque de faibles précipitations par endroits. Les maxima seront comprises entre 16 et 20 degrés sous un vent modéré, à assez fort à la côte, de sud-ouest.



Mercredi, des champs nuageux pourraient encore être présents en matinée avant de laisser place à un temps plus ensoleillé l'après-midi, avec des maxima de 20 à 25 degrés.