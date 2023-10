Prévisions météo: un avertissement jaune à venir cette semaine, les Belges invités "à la prudence"

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis mardi une alerte jaune en raison des vents intenses attendus sur l'ensemble de la Belgique dans la journée de jeudi. Cet avertissement est lié à la dépression de tempête Ciaràn dont les rafales de vents de sud puis sud-ouest devraient atteindre entre 80 et 100 km/h sur notre pays, après avoir soufflé encore plus fort sur les côtes de l'ouest de la France. Voici les prévisions météo dans le détails pour les prochains jours:

La journée de ce mardi débutera par un temps généralement sec avec des éclaircies éventuellement larges sur le nord du pays, selon l'IRM. Ailleurs, le temps sera plutôt gris avec de nombreux nuages bas, voire de la brume ou du brouillard. Dans le courant de la journée, la nébulosité deviendra variable mais le risque d'averses augmentera depuis la France. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu, principalement le long du littoral. Les maxima seront compris entre 9 ou 10 degrés en Ardenne et 13 degrés dans l'ouest et le centre. Ce mardi soir, la nébulosité restera d'abord variable avec des averses. Ensuite, la nébulosité augmentera et une perturbation avec des pluies faibles ou des bruines traversera le pays à partir de l'ouest. Les minima se situeront entre 7 et 11 degrés.

Mercredi, la journée débutera par un temps sec avec beaucoup de nuages. En cours d'après-midi, un front froid affaibli traversera le pays d'ouest en est, avec quelques faibles pluies. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés en Campine.