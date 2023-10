"Je n'ai fait que mon devoir": alors qu'elle partait en vacances, Nathalie a sauvé la vie d'un passager de son avion

C'est une drôle de mésaventure que celle subie par Nathalie. Alors qu'elle partait en vacances à Tenerife, un homme âgé, qui se trouvait dans le même avion, a fait un arrêt cardiaque. Sans l'intervention de l'infirmière, il ne serait plus là aujourd'hui. Une amie de Nathalie nous a contactés via le bouton "Alertez-nous" pour témoigner de sa réactivité, la principale concernée, elle, préfère rester humble. Pour sa première fois à bord d'un avion, elle a eu droit à un baptême de l'air plus que mouvementé.

Nathalie est infirmière à domicile et au début du mois d'octobre, elle a décidé de prendre une semaine de vacances en direction de Tenerife. À bord de l'avion vers les Canaries, Nathalie s'assoupit et est subitement réveillée en sursaut par son amie qui lui dit qu'un homme assis derrière elle a un problème. Encore à moitié endormie, la soignante lui répond "je suis en vacances, je ne suis pas infirmière". Prenant finalement conscience de la situation, l'infirmière qui sommeillait en elle reprend le dessus et se rend rapidement compte que l'homme est en train de faire un arrêt cardiaque. "J'ai vu que l'hôtesse de l'air ne comprenait pas ce qu'il se passait. Les gens ont dû me prendre pour une dingue, mais j'ai sauté au-dessus de mon siège et j'ai remarqué que l'homme n'avait ni pouls ni respiration". Nathalie commence alors un massage cardiaque à même le siège, "on n'avait ni le temps ni la force de l'allonger au sol. J'ai donc commencé le massage cardiaque alors qu'il était assis sur son siège et après une minute, il s'est réveillé. Il m'a regardé, je lui ai posé les questions habituelles, mais il ne comprenait pas ce qu'il venait de se produire".

Un personnel de bord dépassé Le personnel de bord prend finalement les choses en main et décide d'allonger le septuagénaire à l'arrière de l'appareil. "J'ai voulu rester près de lui au cas où, mais on m'a dit que j'étais en état de choc et que je devais retourner à ma place. Plus tard, le commandant de bord a fait une annonce afin de savoir si un médecin était présent dans l'avion. Comme personne ne s'est manifesté, je me suis levée pour aller voir, j'ai cru qu'il se passait encore quelque chose. Et là encore, les hôtesses m'ont répondu sèchement que je devais aller m'asseoir. Je suis un peu énervée parce que je n'ai jamais eu droit à un merci de la part du personnel de bord et j'estime ne pas avoir été traitée correctement". La compagnie aérienne, quant à elle, confirme que son personnel de bord est formé aux premiers secours et, notamment, à la pratique du massage cardiaque. Elle précise également que tous les appareils sont équipés d'un défibrillateur cardiaque, mais Nathalie explique qu'à aucun moment, la présence de ce dispositif ne lui a été signalée. "Je ne l'ai vu que quand tout était terminé, soit une dizaine de minutes plus tard".

Un happy end Finalement, l'avion s'est détourné vers Nantes pour que l'homme soit pris en charge le plus rapidement possible. Au moment d'écrire ces lignes, le septuagénaire se porte bien et a fêté son anniversaire. Nathalie reçoit parfois des nouvelles de son entourage. "Une rencontre est prévue entre nous, mais le fait qu'il puisse fêter d'autres anniversaires, c'est ma plus grande victoire". Si vous voyez une forme d'héroïsme dans l'acte de la soignante, elle n'y voit qu'un devoir accompli. "Je n'ai fait que mon devoir, j'étais au bon endroit au bon moment". Aujourd'hui, Nathalie est rentrée de sa semaine de vacances à Tenerife, prête à reprendre du service dans la région d'Awans.