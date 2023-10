La Belgique est-elle bonne élève en matière de droits humains? La réponse catégorique d'Amnesty International

La Belgique est-elle bonne élève en matière de droits humains? Carine Thibaut, la nouvelle directrice d’Amnesty International en Belgique francophone, a une réponse catégorique. "Non, la Belgique n'est pas bonne élève et ça fait mal", dit-elle. "C'est sévère, car ce qui est en train de se passer avec les demandeurs d'asile est très grave. Ça fait deux ans que des gens dorment dehors. L'État belge a eu 8.000 condamnations. Vous imaginez? Vous avez 8.000 condamnations à titre privé et vous vous asseyez desssus? Le gouvernement a décidé de ne pas respecter des décisions de justice."

Carine Thibaut indique de la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Nicole De Moor a décidé de ne pas tenir compte de l'avis du Conseil d'État. "C'est grave", dit Carine Thibaut. "Ça discrédite la Belgique au niveau international. Quand vous voulez parler d'État de droit à l'extérieur, il faut aussi balayer devant sa porte."