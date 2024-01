Prévisions météo: un temps assez ensoleillé tout le week-end

Partager:

Un noyau anticyclonique centré sur l'Allemagne aujourd'hui se déplacera demain vers l'Europe de l'Est. Il maintiendra un temps stable sur notre pays et y sera à l'origine d'un flux méridional, indique l'Institut royal Météorologique (IRM). Ce samedi matin, l'atmosphère sera parfois brumeuse avec risque de quelques bancs de brouillard ou de nuages bas par endroits (le risque est plus marqué sur l'ouest et le long de la frontière française). La journée deviendra ensuite rapidement ensoleillée partout avec quelques nuages d'altitude. Les maxima seront compris entre 3 et 5 degrés en Ardenne, et entre 6 et 8 degrés ailleurs, sous un vent faible à parfois modéré de secteur sud.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec des éclaircies, mais des nuages élevés et moyens apparaîtront également. Les minima oscilleront entre 0 et -3 degrés en Ardenne et autour ou légèrement au-dessus de 0 degré dans les autres régions. Le vent sera d'abord faible, puis souvent modéré de sud-est à sud. Dimanche, la matinée sera à nouveau assez froide avec de faibles gelées dans la plupart des régions. En journée, le soleil sera par moments masqué par des nuages élevés. Le temps restera sec. Les températures maximales atteindront 7 à 11 degrés avec un vent modéré de sud. Lundi, le temps restera sec avec un soleil voilé par des bancs de nuages élevés et moyens. Un vent modéré de sud entraînera les températures maximales entre 7 et 12 degrés.