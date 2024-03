Prévisions météo: une magnifique journée avant un week-end plus mitigé

La journée de ce jeudi permettra de profiter d'un temps sec et très doux avec des périodes ensoleillées alternant avec quelques nuages, parfois plus nombreux, promettent les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera sec avec du soleil et des nuages de haute et de moyenne altitude, surtout dans le courant de l'après-midi. En matinée, des nuages bas pourront temporairement traîner en Lorraine belge et sur le sud de l'Ardenne. Il fera très doux, avec des maxima compris entre 13°C en Hautes Fagnes et 17 ou 18°C dans le centre et le nord-est du pays.

Ce soir, il fera sec et partiellement nuageux avec des nuages moyens et élevés. La nuit, le temps deviendra plus nuageux et légèrement variable depuis l'ouest avec le risque de quelques ondées, qui concerneront l'est du pays en fin de nuit. Les minima oscilleront entre 7 à 8 degrés en haute Ardenne et 11 à 12 degrés en Basse et Moyenne Belgique.