Des températures aussi froides fin avril, est-ce normal? Un climatologue évoque les "soucis" de ce genre d'épisode polaire

D'après ce spécialiste, ce genre d'épisode va diminuer avec le réchauffement climatique, mais ne va pas disparaître. "Cela peut créer quelques soucis, notamment quand on a des hivers, et c'est ce qu'on a pour le moment, des hivers qui sont très doux. Il y a toute une série d'arbres et des bourgeons qui débourrent avant l'arrivée du dernier gel. À ce moment-là, c'est assez compliqué pour les agriculteurs", souligne Sébastien Doutreloup.

Ces changements météorologiques, en termes d'hivers plus doux et de moments polaires en avril, peuvent avoir des conséquences pour les cultures et les élevages. "Pratiquement toutes les cultures de fruits, que ce soit les vergers ou les vignes, sont concernées. Les viticulteurs subissent de plein fouet ces gels tardifs et cet hiver doux. Si l'hiver avait été rude, les arbres auraient débourré plus loin dans le temps et seraient passés la date des derniers gels. Mais ici, comme on a des hivers plus doux, ils débourrent avant et il y a toujours des gels après. Et, avec le réchauffement climatique, on augmente le risque de gel et de gelure de la végétation", explique le climatologue.