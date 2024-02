Prévisions météo: une matinée au sec... avant le retour de la pluie

Après une matinée généralement sèche sur le pays, les averses reviendront par l'ouest lundi en cours d'après-midi, selon les prévisions en début de journée de l'IRM. Les maxima seront compris entre 7 et 11 degrés.

Cet après-midi, l'instabilité augmentera à partir de l'ouest et quelques averses ou pluies feront leur apparition. Les maxima varieront entre 7 degrés dans les Hautes Fagnes et 10 ou 11 degrés sur le centre et l'ouest du pays. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort. Les rafales pourront atteindre 50 km/ h.

Ce soir

Les dernières averses ou pluies laisseront la place à un temps plus sec sur la moitié nord du pays avec quelques éclaircies. En cours de nuit, les pluies quitteront l'ensemble du territoire par le sud-est, et le ciel deviendra partiellement nuageux en Basse et Moyenne Belgique. Quelques petites bruines resteront encore possibles en Ardenne où les nuages bas réduiront parfois la visibilité.