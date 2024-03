Prévisions météo: une nouvelle journée au sec et douce malgré les nuages

Le ciel sera souvent nuageux mardi, avec des nuages moyens et élevés, même si le soleil parviendra parfois à faire quelques apparitions. Le temps devrait rester sec jusqu'en fin de journée, lorsque quelques pluies ou averses pourront arriver depuis la frontière française, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera doux avec des maxima de 12°C en Ardenne à 17°C en Campine, sous un vent modéré qui virera au sud-sud-est.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité sera abondante avec parfois quelques pluies ou quelques averses. Les minima se situeront entre 4°C sur le relief et 9°C dans le nord du pays. Le vent modéré de sud-sud-est virera au sud-ouest en cours de nuit. Mercredi matin, il pleuvra encore dans l'est du pays.