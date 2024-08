Prudence sur les routes: vous risquez d'être surpris par des bancs de brouillard

Après la dissipation des nuages bas matinaux, les éclaircies alterneront avec des nuages cumuliformes. Ces derniers pourront finalement mener à quelques fortes averses (orageuses) l'après-midi dans l'intérieur des terres et plus particulièrement en Wallonie. Les maxima atteindront 22 à 24 degrés en haute Ardenne et 25 à 28 degrés ailleurs.

Un week-end mitigé

Samedi, éclaircies et périodes très nuageuses se partageront le ciel. Quelques gouttes seront encore possibles par endroits. Le risque d'averses augmentera en fin de journée sur l'ouest du pays, puis s'étendra la nuit suivante à toutes les régions. Les maxima varieront entre 19 degrés en haute Ardenne, 21 degrés en bord de mer et 23 ou 24 degrés dans le centre du pays.

Dimanche matin, quelques averses seront encore possibles sur l'est et le nord-est du pays. Sur l'ouest et le sud-ouest, le temps sera déjà sec avec quelques voiles de nuages élevés. En cours de journée, les précipitations s'évacueront vers l'est et les éclaircies gagneront toutes les régions avec tout au plus une petite averse isolée. Les maxima varieront entre 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 23 degrés en Campine.

Lundi, le ciel sera assez ensoleillé avec quelques nuages cumuliformes en cours d'après-midi. Les maxima varieront entre 21 degrés en haute Ardenne et 26 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur sud.