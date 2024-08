Des orages intenses sur tout le pays: des maisons inondées dans le Tournaisis, reprise du trafic ferroviaire

"Des averses ou des orages toucheront encore nos régions et seront localement intenses, avec risque de grêle et de forts coups de vent. Les cumuls de précipitations pourraient dépasser 20 mm en 1h en plusieurs endroits, et très localement atteindre jusqu'à 50 ou 60 mm en 6 heures", communique l'IRM.

L'alerte jaune tient jusqu'à ce jeudi soir 23 heures dans les provinces d'Anvers, du Limbourg, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

15h30 Les pompiers de Bruxelles dressent le bilan On l'a dit, Bruxelles a été particulièrement touchée par les violents orages cette nuit. Les pompiers de Bruxelles ont effectué 61 interventions, communique le porte-parole Walter Derieuw.

14h40 Le ramassage des sacs-poubelle annulé jeudi à Tournai en raison des intempéries Le ramassage des sacs-poubelle a été annulé exceptionnellement jeudi en raison des pluies abondantes qui sont tombées dans la nuit de mercredi à jeudi, causant des inondations dans une grande partie de l'entité de Tournai, ont annoncé jeudi les instances communales tournaisiennes. "Depuis 1h du matin, les services techniques communaux sont à l'œuvre pour aider les citoyens", ont expliqué les responsables communaux dans un communiqué. "Ils interviennent au niveau des villages de Barry, Ere, Esplechin, Froidmont, Kain, Lamain, Mont Saint-Aubert, Templeuve, Vezon et Willemeau". L'ensemble des départements des services techniques a été réquisitionné pour toutes les interventions. Le ramassage des sacs-poubelle du jour sera effectué le 8 août.

13h57 Faut-il s'attendre à des orages cet après-midi?

13h55 Reprise du trafic ferroviaire entre Mons et La Louvière-Sud Le trafic ferroviaire a repris depuis 13h00 jeudi entre Mons et La Louvière, indique Infrabel. Des retards résiduels restent possibles, précise le gestionnaire. Le trafic ferroviaire a été interrompu entre 10h00 et 13h00, dans les deux sens entre Mons et La Louvière-Sud en raison de la foudre. Celle-ci s'était abattue sur un système de gestion de la signalisation à Obourg et ce dernier s'était alors mis en mode sécurité.

12h58 Le trafic ferroviaire interrompu entre Mons et La Louvière-Sud Le trafic ferroviaire est interrompu dans les deux sens entre Mons et La Louvière-Sud en raison de la foudre. Celle-ci s'est abattue sur un système de gestion de la signalisation à Obourg et celui-ci s'est alors mis en mode sécurité, indique jeudi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, Infrabel. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour évaluer les dégâts et effectuer les réparations nécessaires, afin de permettre au trafic de reprendre en toute sécurité. La SNCB a mis en place un service de navettes de bus entre Mons et La Louvière-Sud.

11h49 Les régions de Hannut et Liège touchées En région hannutoise, en province de Liège, plusieurs caves et voiries ont été inondées, ont indiqué les pompiers de la zone de secours de Hesbaye. Une dizaine d'interventions étaient en cours jeudi matin dans la région de Hannut, essentiellement dans la localité de Grand-Hallet et sur le territoire de la commune de Lincent. Il s'agit essentiellement de voiries envahies par l'eau et de coulées de boues. Quelques caves ont également été inondées.

11h36 Une soixantaine d'appels à Bruxelles Les pompiers bruxellois ont reçu une soixantaine d'appels pour des interventions liées aux intempéries, a indiqué leur porte-parole Walter Derieuw jeudi matin. "Nous avons déjà bouclé 43 interventions", a-t-il précisé aux alentours de 10h30. Photo des pompiers de Bruxelles "Cinq autres sont actuellement en cours de traitement et 16 sont encore en attente". Toutes concernent principalement des chaussées inondées, mais aussi des caves ou des garages sous eau chez des particuliers, a ajouté M. Derieuw. Photo des pompiers de Bruxelles

10h43 Tous les tunnels bruxellois rouverts Les tunnels qui avaient été fermés à Bruxelles ce jeudi matin en raison d'inondations consécutives aux pluies qui s'abattent sur la capitale ont été rouverts à la circulation, a signalé Bruxelles Mobilité sur le réseau social X.



10h27 La porte de garage d'une maison emportée à Woluwe-Saint-Pierre A Woluwe-Saint-Pierre, à Bruxelles, la porte de garage d'une maison a été emportée et le frigo déplacé par la force de l’eau ce jeudi matin, suite aux violents orages. A Stockel, la place Dumon est également inondée.

10h03 La STIB impactée Le service de transport en commun bruxellois a communiqué quant au fait que son réseau connait des perturbations liées aux inondations. "Retard généralisé sur nos lignes de surface et les trams 7, 8, 25, 39/44, 51, 82 sont particulièrement impactés", à indiqué la STIB sur X (ex-Twitter).

09h47 Bilan dans le Tournaisis: inondations et coulées de boue La Wallonie picarde (WAPI) a été particulièrement touchée par les intempéries de ce jeudi matin. Des inondations et des coulées de boue ont été signalées à plusieurs endroits. Plusieurs villages de l'entité de Tournai ont été touchés. Selon l'échevine tournaisienne des travaux, Laurence Barbaix, plusieurs routes ont été bloquées en raison des inondations et de la boue, notamment au Mont Saint-Aubert, à Lamain, à Templeuve, à Ere ainsi qu'à Tournai-ville où des témoignages sur les réseaux sociaux faisaient état d'une hauteur de quelque 50 centimètres d'eau sur la chaussée par endroits. Des inondations étaient également enregistrées dans le village de Froidmont. Le rond-point conduisant vers la bretelle d'autoroute A8 en direction de Tournai était inondé. Cette autoroute était sous eau à la hauteur de la sortie Ath en direction Tournai et des tronçons étaient inondés à hauteur d'Isières, dans l'entité de Ath, vers Tournai, ainsi qu'à hauteur de Frasnes-lez-Anvaing vers Bruxelles. La nationale 50 était fermée dans les deux sens à hauteur de Tournai. Des rues du village de Meslin-L'Evêque (Ath) étaient inondées. La région de Tournai comptait quelque 200 interventions des pompiers en début de matinée, notamment pour des caves inondées. Tous les services de maintenance communaux étaient mobilisés.

09h32 La foudre frappe le toit d'une maison à Genk Les averses orageuses qui se sont abattues sur la Belgique ces dernières heures ont provoqué des inondations dans les rues de Riemst et de Hoeselt, dans la province du Limbourg. Les communes de Lommel et Pelt, ainsi que celle de Houthalen-Helchteren, ont également été touchées. À Genk, la foudre a frappé le toit d'une maison. Les pompiers de la zone Oost-Limburg se sont rendus sur les lieux pour éteindre l'incendie, tandis que d'autres équipes ont été mobilisées pour des opérations de pompage. Les zones Zuid-West Limburg et Noord-Limburg ont également reçu des appels pour des interventions liées aux intempéries.

09h21 L'alerte jaune aux orages prolongée jusque 23h ce soir L'Institut royal météorologique (IRM) a prolongé son alerte jaune aux orages jusque 23h ce jeudi soir. Ceux-ci pourront se développer sur l'ensemble du territoire. Les cumuls de précipitations pourraient dépasser 20 mm en 1h en plusieurs endroits, et très localement atteindre jusqu'à 50 ou 60 mm en 6 heures. L'activité sera toutefois spatialement très variable. L'évolution par commune est à suivre sur www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/flashs-meteo

08h55 Encore deux tunnels fermés dans la capitale Plusieurs chaussées restent fermées suite à des inondations ce jeudi matin : la nationale 50 dans les 2 sens à hauteur de Tournai, 'E429 Tournai-Bruxelles à hauteur de Frasnes-lez-Anvaing, en direction de Bruxelles et puis l'E429 à Isières vient également d'être fermée en direction de Tournai. A Bruxelles, la situation se normalise alors que plusieurs tunnels sous eau ont dû être fermés ce matin. Seul le tunnel Porte de Namur, en direction de la Basilique et le tunnel Bailli en direction du centre sont encore fermés à la circulation en ce moment.

08h45 Inondation à Froidmont Pauline nous envoie également des photos de Froidmont, près de Tournai, dans le Hainaut pour illustrer les inondations dans la région suite aux violents orages.

08h23 Le village d'Ere inondé Notre cameraman Xavier Preyat a pris des photos d'Ere, un village du Tournaisis, inondé suite aux fortes pluies qui sont tombées.

08h11 Bilan des pompiers de Bruxelles D'après Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, dresse le bilan des hommes du feu suite aux intempéries dans la capitale: "33 interventions clôturées, 23 sur liste d'attente, changement de compagnie de garde, donc 3 interventions en cours". Photo des pompiers de Bruxelles Les pompiers sont intervenus surtout pour des chaussées inondées. Il y a eu également quelques interventions chez des particuliers pour des garages ou caves inondés.

08h02 Des tunnels rouverts à Bruxelles Le tunnel Stéphanie, le tunnel Madou, le tunnel Georges-Henri et le tunnel Montgomery à Bruxelles sont à nouveau ouverts à la circulation après des inondations. C’est ce que rapporte Bruxelles Mobilité.

07h51 Plusieurs tunnels de la petite ceinture fermés à Bruxelles Plusieurs tunnels sont fermés à Bruxelles ce jeudi matin en raison d'inondations consécutives aux fortes pluies qui s'abattent sur la capitale, signale Bruxelles Mobilité sur X : le tunnel Stéphanie en direction du Midi

le tunnel Porte de Namur et Madou en direction de la Basilique

le tunnel Montgomery direction l'A12

le tunnel Georges-Henri dans les deux sens

le tunnel Bailli en direction du centre

07h46 Des axes routiers fermés à cause des inondations Des inondations provoquent la fermeture de plusieurs axes routiers : la nationale 50 dans les deux sens à hauteur de Tournai et l'E429 à hauteur de Frasnes-lez-Anvaing, en direction de Bruxelles. Toujours sur l'E429 mais à hauteur de Isières (Ath), en direction de Tournai, il n'y a pas de fermeture complète de la chaussée, mais des voies inondées. Vous ne circulez plus que sur la bande de gauche à cet endroit.

07h36 Vols perturbés à Brussels airport "Brussels airport à l'arrêt suite aux intempéries. Aucun vol ne part depuis 6h du matin. Tout est à l'arrêt. Les valises laissées à l'abandon sous la pluie", confie Aude ce jeudi matin via le bouton orange Alertez-nous. D'après le porte-parole de l'aéroport, les vols ont été suspendus de 6h à 6h45 en raison des intempéries. "Actuellement, il y a toujours des retards de 30 minutes à une heure", précise-t-il à 7h15.

07h "Inondation à Meslin-l'Evêque" "Inondation à Meslin-l'Evêque à 6h45", prévient Christophe via le bouton orange Alertez-nous, en envoyant des photos pour illustrer la situation.

06h58 Interventions à Bruxelles Les pompiers de Bruxelles sont mobilisés dans la capitale. D'après le porte-parole, huit interventions sont en cours pour chaussées inondées, 13 interventions clôturées et une trentaine en attente. Photo des pompiers de Bruxelles Les pompiers sont notamment en train d'intervenir dans le tunnel Stéphanie, qui est complètement inondé. Il y a également des chaussées inondées dans la capitale. "Tempête et panne électrique à Ixelles", signale Adil à 6h via le bouton orange Alertez-nous.

06h51 Perturbations sur les routes Vous avez été également nombreux à avoir été surpris sur la route ce matin. Notamment vers l’autoroute A8 où l’eau arrive en masse directement sur la route. Il y a également des coulées de boue.



06h46 Un camp scout évacué Les pompiers de la zone Wallonie Picarde ont dû évacuer un camp scout à Ostiches (Ath) en urgence vers 4h du matin. Une cinquantaine de scouts ont été déplacés vers le hall sportif du Ceva.

06h43 Tournai particulièrement touchée La région et la ville de Tournai sont particulièrement touchées. Les pompiers ont déjà dû effectuer plus de 200 interventions pour des caves inondées, des coulées d'eau en pleine rue. Les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde ont reçu les premières alertes vers 2h du matin. Ils se disent débordés, surtout du côté de Tournai mais aussi à Leuze-en-Hainaut et à Ath. "Du côté du Tournaisis, le ciel s’est assombri, les nuages sont devenus plus épais, le vent se fortifie et tourne à la bourrasque. Ces orages ont précédé avant les fortes pluies de cette nuit", témoigne Justine à 4h du matin via le bouton orange Alertez-nous.