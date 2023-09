Quelques averses localement accompagnées d'orages avant un week-end plutôt nuageux

Une active zone de précipitations arrivera depuis la France vendredi après-midi et causera des averses, parfois intenses, voire orageuses, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront entre 13°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 17°C en Campine avec un vent généralement modéré de sud-ouest. Dans le sud du pays toutefois, le vent pourrait atteindre des rafales de 50 km/h.

En soirée, les averses s'éloigneront vers l'est du pays et la nuit, le temps sera sec partout avec des éclaircies, mais des nuages bas, de la brume ou du brouillard pourront progressivement se former, notamment dans le sud du pays avec des minimas situés entre 6 et 12°C. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest, et à la mer parfois assez fort de l'ouest au nord-ouest.

Samedi, la journée débutera localement sous le soleil, mais certaines zones seront confrontés à des nuages bas voire du brouillard. En matinée, des éclaircies seront présentes dans la plupart des régions. L'une ou l'autre averse, notamment dans le nord et l'est du pays pourraient toutefois survenir. En beaucoup d'endroits, le temps restera sec avec des maximas variant de 13 à 17°C.