Quelques gouttes de pluie pour la fin de week-end et le début de la semaine

Dimanche après-midi, le temps sera généralement sec avec sur l'ouest et le centre une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, annonce l'Institut Royal Météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. En Ardenne, le ciel restera plus nuageux avec éventuellement encore quelques gouttes par moments.

Dimanche soir et dans la nuit de dimanche à lundi, le ciel sera d'abord très nuageux, avec des pluies sur le centre et l'est. Dans le nord-ouest, le temps restera généralement sec. En deuxième partie de nuit, le temps deviendra généralement sec avec de larges éclaircies à partir de l'ouest. Quelques bancs de brouillard ou champs de nuages bas pourront graduellement se former par endroits. Les minima se situeront entre 8 et 12 degrés.

Au fil des heures, la nébulosité augmentera partout et en fin d'après-midi, quelques pluies remonteront depuis la France sur le centre et le sud-est. Il fera encore très doux avec des maxima de 17 à 20 degrés.

Lundi, le temps deviendra variable avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Quelques averses locales se déclencheront. Elles pourront d'ailleurs être ponctuées de quelques coups de tonnerre. De belles éclaircies pourront à nouveau se développer, surtout du centre à l'est en seconde partie d'après-midi. Il fera à nouveau très doux pour la saison avec des maxima entre 17 et 22 degrés.

Mardi matin, la nébulosité sera abondante avec encore la possibilité de pluie, principalement dans l'est. Assez rapidement, des éclaircies reviendront par l'ouest mais le risque d'averses augmentera également. Le vent sera assez fort avec des rafales de 70 à 80 km/h voire plus sous une forte averse. En fin de journée, le vent faiblira. Les maxima se situeront entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 13 degrés en Campine.