Retards et annulations à l'aéroport de Bruxelles en raison des chutes de neige

En raison des chutes de neige persistantes, des retards et des annulations de vols sont à prévoir à l'aéroport de Bruxelles-Capitale mercredi soir. "Les pistes doivent être déneigées et les avions dégivrés. Cela prend du temps", a déclaré la porte-parole Ihsane Chioua Lekhli.

Hormis quelques vols annulés en provenance et à destination de l'Allemagne en raison de problèmes dans les aéroports de Francfort et de Munich, l'aéroport de Zaventem n'a pas connu de problèmes majeurs jusqu'à présent. Mais en raison des chutes de neige qui se poursuivent, de nouveaux retards et de nouvelles annulations sont inévitables. L'impact risque d'être important.

Brussels Airport conseille aux passagers de vérifier l'état de leur vol sur le site web de l'aéroport. Les compagnies aériennes informeront les passagers si leur vol est annulé.