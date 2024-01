Retour de la douceur mais aussi de la pluie et du vent

Le temps sera souvent nuageux mais sec à quelques gouttes près dimanche après-midi. Il fera également plus doux avec des maxima de 1 ou 2°C en Ardenne, 5°C dans le centre et jusqu'à 8°C à la mer. Le vent de sud à sud-ouest deviendra parfois assez fort dans l'intérieur et fort à la côte avec des rafales de 50 à 60 km/ h, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans ses prévisions à la mi-journée.

Dimanche soir et en première partie de nuit le temps sera encore généralement sec. Autour de minuit, une zone de pluie atteindra le littoral avant de gagner les autres régions. Le vent de sud-sud-ouest se renforcera nettement pour devenir fort dans l'intérieur et très fort à la mer, avec des rafales de 80 à 90 km/ h (ou très localement davantage), poussant l'IRM à émettre un avertissement jaune qui prendra effet dimanche soir à partir de 23h00 et ce jusqu'à lundi 13h00 sur l'ensemble du pays à l'exception de la province de Luxembourg. Les minima atteints en soirée oscilleront entre 2 et 8°C. En fin de nuit, on relèvera 4 à 10°C.

Lundi, une nouvelle zone de pluie atteindra rapidement le pays par l'ouest, suivie de belles éclaircies. En haute Belgique, le temps restera pluvieux. Il fera encore plus doux avec des maxima de 5 à 9°C au sud du sillon Sambre et Meuse et de 10 ou 11°C ailleurs. Le vent sera encore assez fort le matin dans l'intérieur et très fort à la mer, avec des pointes de 80 à 90 km/ h. L'après-midi, le vent tournera vers l'ouest et deviendra modéré à parfois assez fort, fort à la côte, avec des rafales de 50 à 60 km/ h.