Sortez les bonnets et les écharpes, les premiers flocons tombent: dans les Hautes Fagnes, on s'en réjouit grandement

L'hiver s'installe, doucement mais sûrement avec un temps qui se refroidit. Ce temps, c'est une bonne nouvelle dans les Hautes Fagnes, où la neige est désirée pour ramener des touristes. Justement, elle est tombée cet après-midi, pour le plus grand bonheur des touristes et des habitants.

Juste quelques cristaux déposés ça et là... Le spectacle des premiers flocons qui tombent continue d'émerveiller les amoureux de neige. Téléphone à la main, impossible pour Frédéric de ne pas immortaliser les premières images de cette saison.

"Lorsque la neige est annoncée, on doit avoir du stock, mais surtout du personnel pour servir les clients qui sont plus nombreux", précise-t-il. "On doit élargir nos espaces pour les accueillir".

Une neige que de nombreux randonneurs ont longtemps attendue ce matin, à commencer par une classe de 3e primaire. "Le froid arrive, les premières neiges... On chante, on est motivé, on est des aventuriers qui affrontent la météo", rigole l'institutrice de cette classe.

Mireille, de son côté, a douté ce matin de l'arrivée de la neige, mais ses amis français venus d'Auvergne ont tout de même profité du spectacle. "On nous avait prévenus de bien nous habiller, et on découvre ce paysage qu'on ne connaissait pas. Les Fagnes, c'est bien comme ça ?", demande cette dame, initiée aux beautés de notre Plat Pays.