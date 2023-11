Tempête Ciaran: certains lieux seront fermés dès aujourd'hui, un numéro d'assistance activé

La tempête Ciaran traverse la France et s'approche de la Belgique. L'IRM met donc en garde : "Ces conditions pourraient conduire à des dégâts. Il conviendra donc d'être très prudent et de rester attentif aux mises à jour de cet avertissement". Tout le pays sera en avertissement jaune dès 4h du matin ce jeudi, jusqu'à 23h. La Côte et la Flandre Occidentale seront en avertissement orange en journée.

Certaines dispositions ont donc été prises : "Les parcs et cimetières de la ville de Liège seront fermés à partir de ce soir et demain toute la journée. L’ouverture de la Foire sera examinée demain matin en fonction de l’évolution des conditions climatiques, en concertation avec les Forains", déclare la zone de Police de Liège.