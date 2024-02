Tempête Louis: des vents jusqu'à 125 km/h, plusieurs parcs et cimetières fermés

L'Institut royal météorologique (IRM) a placé jeudi matin l'ensemble du pays, à l'exception des provinces de Liège, Namur et Luxembourg, en alerte orange pour vent violent. La vigilance est de mise entre jeudi 15h00 et vendredi 02h00.

Ce jeudi, il faut se préparer à de fortes rafales de vent. La tempête Louis s'est développée dans l'Atlantique ces derniers jours et se dirige aujourd'hui vers nos régions. Le sud de l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas et la côte allemande de la mer du Nord devraient être particulièrement touchés : de 120 à 140 km/h sur la côte allemande. La tempête Louis se dirigera vers les Pays-Bas et le Danemark. La force de ces vents se situera entre 8 et 10 sur l'échelle de Beaufort. "C'est une tempête habituelle pour la saison. Elle devrait durer 3 h", indique David Dehenauw. Il ajoute : "La seule chose qui est sûre, c'est que le temps sera très mauvais, mais nous surveillons l'évolution de la dépression orageuse. En Flandre, nous attendons aujourd'hui 10 à 20 millimètres de précipitations et dans l'après-midi, les vents deviendront plus forts".

Les parcs et cimetières fermés

En raison de l'alerte jaune émise par l'Institut royal météorologique (IRM) liée aux vents intenses attendus sur l'ensemble du pays, les autorités de Huy, en province de Liège, ont décidé d'activer le dispositif "grands vents", ont-elles indiqué jeudi dans un communiqué.