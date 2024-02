Tempête Louis: plus d'une centaine d'interventions des pompiers en région liégeoise

Les pompiers ont comptabilisé plus de 130 interventions au cours de la soirée et de la nuit en région liégeoise à la suite du passage de la tempête Louis, font-ils savoir vendredi matin. Certains étaient d'ailleurs encore à pied d'œuvre notamment à Chaudfontaine et Visé après 06h00. Aucune victime n'est à déplorer.