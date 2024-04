Temps sec et ensoleillé mardi

Le temps sera d'abord froid et ensoleillé sur la plupart des régions, avec toutefois un risque de brouillard givrant par endroits. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra plus changeant avec des nuages cumuliformes. Le temps devrait néanmoins rester sec. En fin de journée, le ciel deviendra très nuageux à partir de la Côte. Les maxima seront compris entre 5 ou 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 ou 10 degrés dans le centre, sous un vent faible à modéré, d'abord de secteur nord à nord-est, puis nord à nord-ouest.

Ce soir et durant la nuit suivante, le ciel deviendra très nuageux tandis qu'une zone de pluie traversera notre pays à partir de la Côte vers l'Ardenne. Des précipitations pourraient y prendre la forme de neige avec une possible accumulation de 1 à 2 cm au-dessus de 400-500 mètres en deuxième partie de nuit. Les minima se situeront autour de -2 degrés dans les cantons de l'est, +3 ou +4 degrés en Moyenne Belgique et +6 degrés au littoral. Le vent sera d'abord généralement faible de secteur ouest dans l'intérieur des terres, avant de devenir modéré de secteur nord-ouest à l'arrière de la perturbation. À la Côte, il sera d'abord modéré de secteur nord-ouest, puis assez fort à fort de secteur nord-nord-ouest.