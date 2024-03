Temps sec, progressivement ensoleillé avec jusqu'à 15 degrés

Le ciel sera d'abord nuageux à couvert en de nombreux endroits avec des faibles pluies, mais des éclaircies se développeront rapidement. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il y aura moins d'éclaircies et plus on se dirigera vers le sud-est, plus les nuages domineront. Le temps restera sec dans la plupart des endroits, bien qu'un peu de pluie soit possible dans le sud-est ou une ondée dans l'ouest. Les maxima se situeront autour de 15 degrés dans le centre et 10 degrés en Haute Ardenne. Le vent soufflera modérément de secteur sud.