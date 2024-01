Temps venteux mais doux pour commencer la semaine

Le temps sera venteux et très doux lundi, et la pluie sera suivie d'éclaircies à partir du littoral, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à l'aube. Les maxima seront compris de 6 à 11°C.

La zone de pluie poursuivra son chemin sur notre pays avant de s'évacuer vers l'est en cours d'après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir du littoral avec une nébulosité variable et des éclaircies qui s'élargiront. Quelques averses résiduelles resteront encore possibles.

Il fera nettement plus doux avec des maxima de 6°C sur les hauts plateaux de l'est à 11°C en Flandre. Un dégel assez rapide s'installera sur tout le pays. Le vent assez fort à fort de sud-ouest, en bord de mer parfois très fort, diminuera l'après-midi pour devenir modéré à assez fort d'ouest à sud-ouest, le long du littoral encore parfois fort.