Toutes les provinces wallonnes sauf le Brabant wallon en alerte jaune pluie dès mercredi: voici les prévisions pour les prochains jours

Partager:

Le numéro 1722 dédié aux interventions non-urgentes des pompiers a été activé en prévision des importantes chutes de pluie annoncées pour les prochains jours, indique mardi le SPF Intérieur.

L'Institut royal météorologique (IRM) a placé toutes les provinces wallonnes, à l'exception du Brabant wallon, en alerte jaune pluie pour deux jours, à partir de mercredi 01h00 jusque vendredi matin 01h00. "Entre la nuit de mardi à mercredi et jeudi soir, nous attendons des cumuls de pluie atteignant 25 à localement 50 mm en Flandre et 30 à localement 60 mm en Wallonie. Notons que sur l'ensemble de cette période, il pourra parfois tomber 25 à 40 mm en à peine 24h", explique l'IRM.

"On attend plusieurs perturbations avec un front, qui va rester sur le pays durant plusieurs jours. On sera déjà en vigilance jaune concernant les quantités de précipitations. Mais aujourd’hui, on profite encore d’un temps plus ou moins clément avec des nuages et quelques averses. Et le vent qui se renforce (60 à 80km/h). Il y aura de 5 à 11 degrés. Il y aura pas mal de précipitations cette nuit", annonce également Stéphane van Bellinghen, notre présentateur météo. "Demain, on aura de fortes pluies sur tout le pays, surtout en Wallonie. Concernant les cours d’eau, il faudra suivre la situation vendredi, car elle ne va pas évoluer. Cette zone pluvieuse va tourner sur la Belgique pendant trois jours. On attend beaucoup de précipitations." Le SPF a dès lors activé le numéro spécial 1722, afin d'éviter que les lignes d'urgence soient encombrées par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre. Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme "le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger".

Les prévisions pour les prochains jours Mercredi, le ciel restera très nuageux à couvert avec des pluies abondantes, particulièrement sur la moitié sud du pays. L'après-midi, le temps deviendra plus sec sur l'ouest et le nord de notre territoire où quelques éclaircies pourront même se développer. Les maxima seront atteints en matinée, avec des valeurs comprises entre 5 et 10 degrés, et ne varieront que peu l'après-midi. Le vent deviendra faible de secteur est à nord-est sur de nombreuses régions. Il restera toutefois modéré à assez fort de secteur sud-ouest sur le sud du pays. Mercredi soir, le temps restera pluvieux sur le sud-est du pays alors qu'il fera plus sec sur les autres régions. Quelques éclaircies se maintiendront même sur la Flandre. Durant la nuit, le temps sec gagnera finalement presque toutes les régions (mais du brouillard parfois dense se formera) avant l'arrivée d'une nouvelle zone de pluie active depuis la France jeudi matin. Les minima chuteront autour de -1 à 1 degré sous les éclaircies sur la Flandre, avoisineront 2 à 3 degrés sur le centre et atteindront 8 degrés en Lorraine belge. Le vent deviendra partout faible de direction variable ou de secteur nord avant de revenir à l'est en fin de nuit.