Un après-midi lumineux avant le retour attendu des nuages

Le temps sera généralement lumineux ce mercredi après-midi avec alternance d'éclaircies et de champs nuageux cumuliformes, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. Quelques voiles d'altitude dériveront au-dessus de la Belgique; en fin de journée, ils deviendront plus denses sur l'ouest. Les maxima se situeront entre 10 et 13 degrés en Ardenne, et autour de 14 ou 15 degrés ailleurs.