Un après-midi pluvieux et frais pour la saison

Une perturbation traversait la Belgique lundi. Elle ne quittera le territoire qu'en début de soirée. Il faut s'attendre à un après-midi arrosé et venteux, avec des rafales proches des 100 km/h, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dans la nuit de lundi à mardi, le temps deviendra nettement plus calme avec des éclaircies parfois larges. Des nuages bas se formeront en Ardenne. Les minima varieront entre 4 degrés en Ardenne et 11 degrés à la mer.

C'est principalement le nord du pays qui sera balayé par les vents, avec des bourrasques comprises entre 70 et 90 km/h. Un coup de vent approchera éventuellement les 100 km/h sur l'extrême nord ou dans la partie est du littoral. Les maxima, frais pour la saison, oscilleront entre 11 et 15 degrés.

Mardi, une zone d'averses traversera notre pays d'ouest en est. Par endroits, elles pourront être relativement intenses et se ponctuer d'un coup de tonnerre. Quelques rafales de 50 à 70 km/h pourront accompagner ces précipitations. Des éclaircies s'intercaleront et, à la mer, le soleil s'imposera davantage l'après-midi. Les maxima, toujours frais pour la saison, oscilleront entre 12 et 16 degrés.