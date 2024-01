Un ciel toujours nuageux, mais des températures qui remontent

Le temps sera partout très nuageux à couvert mardi après-midi. Une zone de pluie atteindra rapidement le littoral avant de se déplacer vers les autres régions. Elle rejoindra l'est du pays en fin d'après-midi alors que le temps redeviendra plus sec sur l'ouest et le centre du territoire, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima atteindront 3°C sur les Cantons de l'Est, 8°C sur le centre et 10°C au littoral. Le vent de sud-ouest forcira surtout en fin d'après-midi pour devenir modéré à assez fort dans les terres et assez fort à la mer, avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Ce soir, un temps temporairement plus sec suivra les dernières pluies qui se seront évacuées vers l'Allemagne. Après minuit, une nouvelle zone de précipitations traversera le pays depuis le littoral. Les pluies resteront assez faibles sur l'ouest, mais adopteront un caractère plus soutenu du centre à l'est du territoire. Les minima seront atteints en début de soirée avec des valeurs comprises entre 3 à 5°C en haute Ardenne et autour de 9 à 10°C en plaine. Le vent de sud-ouest virera à l'ouest-sud-ouest et se renforcera encore davantage pour devenir assez fort à localement fort dans les terres et fort à très fort à la mer.