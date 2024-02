Un court répit avant le retour de la pluie et du vent en milieu de semaine

Lundi après-midi, des éclaircies alterneront avec des périodes très nuageuses accompagnées d'averses ou d'un peu de pluie avant le retour d'un temps plus sec et d'éclaircies plus larges en seconde partie d'après-midi. Les maxima varieront entre 6 et 9 degrés en Haute Belgique et autour de 10 ou 11 degrés ailleurs sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest et assez fort le long du littoral. Le vent tournera ensuite vers l'ouest-nord-ouest et les rafales pourront atteindre 50 km/ h, indique l'IRM dans ses prévisions à la mi-journée.