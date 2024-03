Un début de journée nuageux mais généralement sec

Sur l'est, il y aura d'abord encore quelques pluies. Vers midi, il pleuvra à nouveau sur l'ouest du pays. Sur l'est, le temps devrait rester généralement sec jusqu'en fin d'après-midi. Les maxima seront compris entre 7° et 10°. Le vent de sud sera modéré à assez fort et, à la mer ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne, parfois fort. Les rafales pourront atteindre des valeurs de l'ordre de 70 km/h.

Au cours de la nuit de vendredi à samedi, les pluies toucheront l'ouest et le centre mais seront moindres sur l'est. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies sur la moitié occidentale du pays. Les minima se situeront entre 4° et 7°, sous un vent modéré de secteur sud.