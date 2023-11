Un homme grièvement blessé par la chute d'un mur à Deurne

Le hangar même ne s'est pas affaissé, mais sa stabilité doit être vérifiée.

D'autres dégâts ont été renseignés ailleurs à Anvers. Une antenne parabolique a atterri dans le pare-brise d'une auto en mouvement et une autre est tombée sur une voiture en stationnement. Un pan de toiture s'est également affalé. On signale également une tente qui s'est retrouvée sur la chaussée, des arbres entravant la route, des débris qui se sont détachés d'un toit, des feux de circulation temporaires qui se sont envolés et un câble pendant au-dessus de la voie. La police appelle tous les usagers de la route à la prudence.