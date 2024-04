Un mercredi après-midi sous les giboulées

Les températures seront comprises entre 5 et 6°C en Ardenne, et 8 et 10°C en plaine. En mettant le nez dehors, il faudra bien s'accrocher alors que le vent balayera le pays, avec des rafales atteignant les 60 à 70 km/h.

Le sud du sillon Sambre et Meuse se réveillera encore jeudi sous des nuages bas et des giboulées. La basse et moyenne Belgique vivront un tout autre début de journée, avec de belles périodes ensoleillées et un temps sec. Au fil des heures, les compteurs seront cependant remis à zéro: la nébulosité s'étendra sur le territoire, avec la possibilité de quelques ondées. Celles-ci seront heureusement plus faibles et localisées. Le thermomètre affichera 6 à 7°C en Ardenne et 11°C en plaine. Le vent se renforcera pour devenir modéré.