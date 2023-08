Un temps chaud et couvert

Le ciel sera fort couvert mercredi après-midi avec des averses parfois soutenues sur l'est et le sud-est de la Belgique. A l'ouest, le temps devrait rester plus ensoleillé. Les maxima s'échelonneront entre 20 et 21 degrés en haute Ardenne ou à la mer et 24 à 25 degrés dans le centre du pays, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM).