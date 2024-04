Un temps doux, des averses et quelques coups de tonnerre

Samedi soir, la pluie pourra être plus intense et orageuse localement. Dans la nuit de samedi à dimanche, quelques éclaircies se développeront à partir de la frontière française. Les minima seront compris entre 9 degrés sur le relief de l'Ardenne et 13 degrés sur le nord du pays. Le vent de secteur sud se renforcera pour devenir modéré à assez fort, avec des rafales de 50 ou 60 km/h par endroits.

Dimanche, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux parfois porteurs de quelques ondées locales. En fin de journée, une ligne d'averses plus marquée pourrait se développer sur le centre du territoire. Le vent sera soutenu, d'autant plus en bord de mer, où des rafales allant jusqu'à 80 km/h sont possibles. Les maxima seront compris entre 12 et 17 degrés.