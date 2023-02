Un temps doux et très nuageux, avec parfois de faibles pluies

Le ciel restera très nuageux ce samedi mais quelques timides éclaircies ne sont pas exclues. Un peu de pluie ou de bruine pourra encore se produire par endroits, et les nuages bas masqueront parfois les hauts plateaux de l'Ardenne. D'après les prévisions de l'Institut royal météorologique, les maxima varieront entre 5 degrés en haute Ardenne et 10 degrés sur l'ouest et le centre du pays. Le vent sera faible de nord­-ouest ou de direction variable.