Un temps lumineux sur une large moitié est du pays, avant de nouvelles averses hivernales

Jeudi soir, quelques averses hivernales surviendront encore localement, essentiellement sous la forme de neige. Le gel sera généralisé dans l'intérieur des terres avec des minima compris entre -2°C et -13°C. Du brouillard givrant pourrait également se former localement. Le vent restera modéré à assez fort de secteur nord-ouest à la Côte. Il sera généralement faible à parfois modéré de secteur ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest ailleurs.

Ces conditions s'étendront ensuite progressivement au centre du pays. Les maxima oscilleront entre -4°C dans les Hautes Fagnes et +4°C à la Côte. Le vent sera modéré à assez fort de secteur nord-ouest en bord de mer et faible à modéré d'ouest à nord-ouest ailleurs.

Vendredi et samedi, le temps sera sec et souvent lumineux avec parfois, la formation de nuages bas ou de brouillard givrant. Les nuits seront toujours aussi froides, avec du gel permanent en Ardenne et des températures dépassant difficilement la barre des 0°C dans le centre.