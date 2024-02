Un temps pluvieux lundi après-midi avant des éclaircies mardi

L'après-midi de ce lundi sera encore très nuageuse et pluvieuse, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La majeure partie des précipitations est attendue sur la partie nord du pays. Dans le sud, il fera plus sec avec tout de même quelques averses locales. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes, 6 degrés dans le centre et 10 degrés sur la Lorraine belge.