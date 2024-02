Un temps sec mais nuageux, avant le retour de la pluie mercredi

Le temps restera sec ce mardi dans la plupart des régions avec des éclaircies et des périodes nuageuses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Une averse ne pourra toutefois pas être exclue. Les maxima seront proches de 6 degrés en Hautes-Fagnes, 10 ou 11 degrés dans le centre et 11 ou 12 degrés à la côte. Le vent faible de sud-ouest deviendra modéré dans l'intérieur du pays et assez fort à la côte.