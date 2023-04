Un temps souvent sec, avec un ciel partiellement nuageux

Ce mardi matin, le ciel sera très nuageux en Ardenne et une ondée locale sera possible. Ailleurs, le début de la journée sera assez ensoleillé et sec mais, ensuite, les champs nuageux deviendront plus présents, avec un risque d'averses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Dans le courant de l'après-midi, des nuages élevés et moyens plus denses atteindront le territoire à partir de l'ouest.