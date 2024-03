Un week-end de Pâques entre averses et éclaircies

Dans la nuit de vendredi à samedi, une zone de pluie traversera la Belgique à partir du sud-est du territoire. Les précipitations toucheront toutes les régions. Sur l'ouest, le temps restera toutefois sec jusqu'en milieu de nuit. En seconde partie de nuit, l'est du territoire se trouvera à l'arrière de la perturbation avec, par conséquent, le retour d'un temps sec et des éclaircies. Les minima seront voisins de 8 ou 9 degrés dans le centre du pays, sous un vent faible à modéré de direction variable.

Samedi, les averses se localiseront sur l'ouest du pays avant de se déplacer vers l'est dans l'après-midi, et de quitter le territoire en direction de l'Allemagne en fin de journée. Le centre et l'est resteront à l'avant de la perturbation durant une grande partie de la journée et bénéficieront d'éclaircies. Les températures seront contrastées, avec des maxima compris entre 10 et 12 degrés sur l'ouest et le centre du pays, alors que l'est connaitra des températures situées entre 15 ou 16 degrés, voire 18 ou 19 degrés en Campine.