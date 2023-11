Un week-end rythmé par les averses et les rafales de vent

Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 11 à 12 degrés en plaine. Le vent de sud-est se renforcera pour devenir assez fort à parfois fort. Ensuite, il virera au sud-sud-ouest et faiblira quelque peu pour devenir modéré à assez fort. Les rafales forciront surtout en début d'après-midi: elles atteindront souvent 60 à 80 km/ h voire un peu plus sous une forte averse.

Dimanche, le temps restera d'abord très nuageux à couvert avec des averses par endroits assez régulières. En seconde partie d'après-midi, de plus larges éclaircies gagneront la Belgique depuis la France tandis que le risque d'averses diminuera temporairement, excepté sur le sud-est du pays. Les maxima s'échelonneront entre 7 degrés en Hautes-Fagnes, 11 à 12 degrés en plaine et jusqu'à 13 degrés à la mer. Le vent s'orientera à l'ouest-sud-ouest et se renforcera à nouveau pour devenir assez fort à parfois fort dans les terres et fort à la mer. Les rafales pourront atteindre 60 à 70 km/h.