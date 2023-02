Un week-end sous la grisaille avant le retour des éclaircies

Ce soir et cette nuit, le ciel restera très nuageux à couvert avec parfois une trouée. Un peu de bruine n'est pas exclue et du brouillard pourra se former par endroits. Les minima descendront entre 1 degré dans les vallées ardennaises et 5 degrés dans les grandes villes du centre du pays. Le vent deviendra faible et variable.

Dimanche, on reprend les mêmes ingrédients: la journée débutera sous la grisaille avec de la brume, du brouillard et éventuellement un peu de bruine localement. De larges éclaircies pourraient toutefois apparaître l'après­-midi depuis le sud du pays. Les maxima s'échelonneront entre 7 degrés en Haute Ardenne et 10 degrés là où des éclaircies se seront développées. Le vent sera faible à modéré.

Le début de la semaine prochaine s'annonce plus ensoleillé et plus doux avec des maxima jusqu'à 12 degrés.